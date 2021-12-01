Визначився останній чвертьфіналіст Кубка України з футболу

"Дніпро-1" розібрався з черкаським ЛНЗ у перенесеному матчі.

"Дніпро-1" став останнім учасником чвертьфіналу Кубка України сезону-2021/22. У перенесеному поєдинку 1/8 фіналу команда Ігоря Йовічевича обіграла черкаський ЛНЗ - 2:0 .

Зустріч повинна була відбутися наприкінці жовтня у Черкасах, але була відкладена через спалах COVID-19 у черкаському клубі. Пізніше команди вирішили зіграти матч 1 грудня на "Дніпро-Арені".

Дніпровський клуб відкрив рахунок на 18-й хвилині зусиллями Олександра Піхальонка. А на початку другого тайму Ігор Когут зміцнив перевагу господарів поля. Більше голів команди не забивали.

Раніше до 1/4 фіналу національного кубка пробилися "Динамо", "Шахтар", "Олександрія", "Ворскла", "Львів", "Зоря" та "Металіст".