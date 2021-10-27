Розстріляли з кутових: "Динамо" не без проблем вибило "Маріуполь" з Кубка України

Розстріляли з кутових: "Динамо" не без проблем вибило "Маріуполь" з Кубка України

Команда Мірчі Луческу двічі забила в першому таймі, але наприкінці зустрічі полоскотала нерви своїм уболівальникам.

Київське "Динамо" обіграло "Маріуполь" в 1/8 фіналу Кубка України. Чинний володар трофею залишив приазовців за бортом турніру, здобувши гостьову перемогу з рахунком 2:1 .

Результат поєдинку було визначено ще в першому таймі. "Біло-сині" двічі вразили ворота суперника після подач з кутового. На 16-й хвилині Беньямін Вербич головою замкнув навіс Миколи Шапаренка ударом у ближню "дев'ятку". Це перший гол словенського півзахисника в нинішньому сезоні. Тривалий час футболіст не виходив на поле через травму.

На 33-й хвилині кияни закріпили свою перевагу в рахунку. Після розіграшу кутового Вербич головою скинув на дальню стійку, де Артем Шабанов у падінні розстріляв порожні ворота.

У першому таймі команда Остапа Маркевича жодного разу не пробила у площину воріт "Динамо", але в другому змогла створити "біло-синім" проблеми. Олег Очеретько скоротив відставання в рахунку за п'ять хвилин до кінця основного часу, однак перевести гру до овертаймів приазовцям вже виявилося не до снаги.

Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно. Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.

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