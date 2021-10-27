Расстреляли с угловых: "Динамо" не без проблем выбило "Мариуполь" из Кубка Украины

Расстреляли с угловых: "Динамо" не без проблем выбило "Мариуполь" из Кубка Украины

Команда Мирчи Луческу дважды забила в первом тайме, но в конце встречи пощекотала нервы своим болельщикам.

Киевское "Динамо" обыграло "Мариуполь" в 1/8 финала Кубка Украины. Действующий обладатель трофея оставил приазовцев за бортом турнира, одержав гостевую победу со счетом 2:1 .

Результат поединка был предопределен еще в первом тайме. "Бело-синие" дважды поразили ворота соперника после подач с углового. На 16-й минуте Беньямин Вербич головой замкнул навес Николая Шапаренко ударом в ближнюю "девятку". Это первый гол словенского полузащитника в нынешнем сезоне. Долгое время футболист не выходил на поле из-за травмы.

На 33-й минуте киевляне закрепили свое преимущество в счете. После розыгрыша углового Вербич головой сбросил на дальнюю штангу, где Артем Шабанов в падении расстрелял пустые ворота.

В первом тайме команда Остапа Маркевича ни разу не пробила в створ ворот "Динамо", но во втором смогла создать "бело-синим" проблемы. Олег Очеретько сократил отставание в счете за пять минут до конца основного времени, однако перевести игру в овертаймы приазовцам уже оказалось не по силам.

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

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