Кубок Украины: расписание и результаты матчей 1/8 финала

"Динамо" сразится против "Мариуполя", а "Шахтер" сыграет с "Черноморцем".

26-28 октября состоятся поединки 1/8 финала Кубка Украины сезона-2021/22.

В этой стадии турнира примут участие 11 победителей четвертого раунда (1/16 финала) и пять представителей Украины в нынешней еврокубковой кампании - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла".

Вашему вниманию расписание и результаты всех противостояний 1/8 финала национального кубка.

КУБОК УКРАИНЫ-2021/22

1/8 финала Вторник, 26 октября 19:30 МЕТАЛЛИСТ 1925 _:_ АЛЕКСАНДРИЯ Среда, 27 октября 14:00 ВЕРЕС _:_ ВОРСКЛА 17:00 МАРИУПОЛЬ _:_ ДИНАМО 19:30 ЧЕРНОМОРЕЦ _:_ ШАХТЕР Четверг, 28 октября 14:00 АЛЬЯНС _:_ ЛЬВОВ 17:00 ЛНЗ ЧЕРКАССЫ _:_ ДНЕПР-1 19:00 РУХ _:_ ЗАРЯ 19:30 МЕТАЛЛИСТ _:_ КОЛОС

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

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