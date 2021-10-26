Кубок Украины: расписание и результаты матчей 1/8 финала

"Динамо" сразится против "Мариуполя", а "Шахтер" сыграет с "Черноморцем".
26-28 октября состоятся поединки 1/8 финала Кубка Украины сезона-2021/22.
В этой стадии турнира примут участие 11 победителей четвертого раунда (1/16 финала) и пять представителей Украины в нынешней еврокубковой кампании - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла".
Вашему вниманию расписание и результаты всех противостояний 1/8 финала национального кубка.
|КУБОК УКРАИНЫ-2021/22
1/8 финала
|Вторник, 26 октября
|19:30
|МЕТАЛЛИСТ 1925
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|АЛЕКСАНДРИЯ
|Среда, 27 октября
|14:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ВОРСКЛА
|17:00
|МАРИУПОЛЬ
|_:_
|ДИНАМО
|19:30
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ШАХТЕР
|Четверг, 28 октября
|14:00
|АЛЬЯНС
|_:_
|ЛЬВОВ
|17:00
|ЛНЗ ЧЕРКАССЫ
|_:_
|ДНЕПР-1
|19:00
|РУХ
|_:_
|ЗАРЯ
|19:30
|МЕТАЛЛИСТ
|_:_
|КОЛОС
- Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.
- Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.