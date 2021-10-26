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Кубок Украины: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Кубок Украины: расписание и результаты матчей 1/8 финала

УАФ

"Динамо" сразится против "Мариуполя", а "Шахтер" сыграет с "Черноморцем".

26-28 октября состоятся поединки 1/8 финала Кубка Украины сезона-2021/22.

В этой стадии турнира примут участие 11 победителей четвертого раунда (1/16 финала) и пять представителей Украины в нынешней еврокубковой кампании - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла".

Вашему вниманию расписание и результаты всех противостояний 1/8 финала национального кубка.

КУБОК УКРАИНЫ-2021/22
1/8 финала
Вторник, 26 октября
19:30 МЕТАЛЛИСТ 1925   _:_   АЛЕКСАНДРИЯ
Среда, 27 октября
14:00 ВЕРЕС   _:_   ВОРСКЛА
17:00 МАРИУПОЛЬ   _:_   ДИНАМО
19:30 ЧЕРНОМОРЕЦ   _:_   ШАХТЕР
Четверг, 28 октября
14:00 АЛЬЯНС   _:_   ЛЬВОВ
17:00 ЛНЗ ЧЕРКАССЫ   _:_   ДНЕПР-1
19:00 РУХ   _:_   ЗАРЯ
19:30 МЕТАЛЛИСТ   _:_   КОЛОС
           
  • Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.
  • Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.
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