Кубок України: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

"Динамо" битиметься проти "Маріуполя", а "Шахтар" зіграє з "Чорноморцем".

26-28 жовтня відбудуться поєдинки 1/8 фіналу Кубка України сезону-2021/22.

У цій стадії турніру візьмуть участь 11 переможців четвертого раунду (1/16 фіналу) та п'ять представників України в нинішній єврокубковій кампанії - "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла".

До вашої уваги розклад і результати всіх протистоянь 1/8 фіналу національного кубка.

КУБОК УКРАЇНИ-2021/22

1/8 фіналу Вівторок, 26 жовтня 19:30 МЕТАЛІСТ 1925 _:_ ОЛЕКСАНДРІЯ Середа, 27 жовтня 14:00 ВЕРЕС _:_ ВОРСКЛА 17:00 МАРІУПОЛЬ _:_ ДИНАМО 19:30 ЧОРНОМОРЕЦЬ _:_ ШАХТАР Четвер, 28 жовтня 14:00 АЛЬЯНС _:_ ЛЬВІВ 17:00 ЛНЗ ЧЕРКАСИ _:_ ДНІПРО-1 19:00 РУХ _:_ ЗОРЯ 19:30 МЕТАЛІСТ _:_ КОЛОС

Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно. Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.

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