Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Кубок України: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Кубок України: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

УАФ

"Динамо" битиметься проти "Маріуполя", а "Шахтар" зіграє з "Чорноморцем".

26-28 жовтня відбудуться поєдинки 1/8 фіналу Кубка України сезону-2021/22.

У цій стадії турніру візьмуть участь 11 переможців четвертого раунду (1/16 фіналу) та п'ять представників України в нинішній єврокубковій кампанії - "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла".

До вашої уваги розклад і результати всіх протистоянь 1/8 фіналу національного кубка.

КУБОК УКРАЇНИ-2021/22
1/8 фіналу
Вівторок, 26 жовтня
19:30 МЕТАЛІСТ 1925   _:_   ОЛЕКСАНДРІЯ
Середа, 27 жовтня
14:00 ВЕРЕС   _:_   ВОРСКЛА
17:00 МАРІУПОЛЬ   _:_   ДИНАМО
19:30 ЧОРНОМОРЕЦЬ   _:_   ШАХТАР
Четвер, 28 жовтня
14:00 АЛЬЯНС   _:_   ЛЬВІВ
17:00 ЛНЗ ЧЕРКАСИ   _:_   ДНІПРО-1
19:00 РУХ   _:_   ЗОРЯ
19:30 МЕТАЛІСТ   _:_   КОЛОС
           
  • Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.
  • Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.
Наступна публікація