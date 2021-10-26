Кубок України: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

"Динамо" битиметься проти "Маріуполя", а "Шахтар" зіграє з "Чорноморцем".
26-28 жовтня відбудуться поєдинки 1/8 фіналу Кубка України сезону-2021/22.
У цій стадії турніру візьмуть участь 11 переможців четвертого раунду (1/16 фіналу) та п'ять представників України в нинішній єврокубковій кампанії - "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла".
До вашої уваги розклад і результати всіх протистоянь 1/8 фіналу національного кубка.
|КУБОК УКРАЇНИ-2021/22
1/8 фіналу
|Вівторок, 26 жовтня
|19:30
|МЕТАЛІСТ 1925
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|ОЛЕКСАНДРІЯ
|Середа, 27 жовтня
|14:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ВОРСКЛА
|17:00
|МАРІУПОЛЬ
|_:_
|ДИНАМО
|19:30
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ШАХТАР
|Четвер, 28 жовтня
|14:00
|АЛЬЯНС
|_:_
|ЛЬВІВ
|17:00
|ЛНЗ ЧЕРКАСИ
|_:_
|ДНІПРО-1
|19:00
|РУХ
|_:_
|ЗОРЯ
|19:30
|МЕТАЛІСТ
|_:_
|КОЛОС
- Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.
- Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.