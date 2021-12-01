Обстановка у Києві: чи схожі мирні протести на спробу перевороту

Обстановка у Києві: чи схожі мирні протести на спробу перевороту

З легкої президентської руки сьогоднішній протест вже називають "державним переворотом".

Минулої п'ятниці президент Зеленський повідомив, що має інформацію про підготовку в перших числах грудня державного перевороту. А прем'єр-міністр Шмигаль додав, що за його організацією стоїть Росія.

Про те, чи схожі мирні протести на спробу перевороту - 1 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, віче на Майдані Незалежності зібрало до 10 тисяч тисяч мітингарів. Хрещатик перекрили від Європейської площі до Бесарабської. По суті, це продовження акції, яка розпочалася ще 21 листопада. Тоді під Офісом президента вимагали звільнити голову ОП Андрія Єрмака. Тоді обіцяли, вразі невиконання вимог, 1 грудня розпочати імпічмент президента України Володимира Зеленського.

Протести в Києві: чи схожі мирні мітинги на спробу державного перевороту

Слід зазначити, що з легкої президентської руки сьогоднішній протест вже називають "державним переворотом". Самі ж організатори протесту заявляють, що проти державного перевороту, оскільки це буде на руку Кремлю. Також вони наголошують, що ця акція - мирна та закликають учасників бути відповідальними.

Тим часом, силовики готові до будь-якого сценарію. Велика кількість силовиків стягнута і до ОП. Наразі мітингарів там немає.

Нагадаємо, що на пресмарафоні 26 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку державного перевороту в Україні 1-2 грудня. За його словами, розвідка отримала аудіозапис де, представники України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у держперевороті.

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Автори: Ігор Бондаренко, Сергій Моргун