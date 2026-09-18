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"Шахтар" проти "Динамо": результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу
Поєдинки 1/8 фіналу національного Кубка заплановані на 27–29 жовтня.
У п'ятницю, 18 вересня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27.
На цій стадії турніру зіграють 16 клубів, які виграли свої матчі 1/16 фіналу.
Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу. Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.
Уже в 1/8 фіналу національного Кубка зіграють між собою головні фаворити турніру — донецький "Шахтар" і київське "Динамо".
Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України
"Лівий Берег" (Київ) — "Верес" (Рівне)
"Металіст" (Харків) — ЛНЗ (Черкаси)
"Зоря" (Луганськ) — "Кривбас" (Кривий Ріг)
"Тростянець" (Суми) / "Чернігів" — "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський)
"Маяк" Сарни — "Харків"
"Олександрія" — "Карпати" (Львів)
"Шахтар" (Донецьк) — "Динамо" (Київ)
"Новий Розділ" (Львівська область) — "Полісся" (Житомир)
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).