"Шахтар" проти "Динамо": результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Кубок України з футболу / © УАФ

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У п'ятницю, 18 вересня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27.

На цій стадії турніру зіграють 16 клубів, які виграли свої матчі 1/16 фіналу.

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Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу. Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.

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Уже в 1/8 фіналу національного Кубка зіграють між собою головні фаворити турніру — донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

"Лівий Берег" (Київ) — "Верес" (Рівне)

"Металіст" (Харків) — ЛНЗ (Черкаси)

"Зоря" (Луганськ) — "Кривбас" (Кривий Ріг)

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"Тростянець" (Суми) / "Чернігів" — "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський)

"Маяк" Сарни — "Харків"

"Олександрія" — "Карпати" (Львів)

"Шахтар" (Донецьк) — "Динамо" (Київ)

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"Новий Розділ" (Львівська область) — "Полісся" (Житомир)

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).

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