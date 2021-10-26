"Олександрія" влаштувала розгром у Харкові та стала першим чвертьфіналістом Кубка України

"Олександрія" влаштувала розгром у Харкові та стала першим чвертьфіналістом Кубка України

Команда Юрія Гури у результативному матчі розібралася з "Металістом 1925".

"Олександрія" переконливо обіграла "Металіст 1925" в 1/8 фіналу Кубка України. Зустріч на ОСК "Металіст" у Харкові завершилася поразкою господарів - 2:5 .

Ще до перерви гості двічі вразили ворота суперника. Дубль оформив Еміль Мустафаєв, обидва рази йому асистував Клаудіо Спінеллі.

На 52-й хвилині Юрій Копина довів справу до розгрому. Харків'яни на 63-й хвилині відквитали один гол зусиллями Дмитра Криськіва, однак через сім хвилин Ігор Кирюханцев повернув олександрійцям перевагу в три м'ячі.

Все, на що спромоглися господарі, - гол Андрія Ременюка за п'ять хвилин до кінця основного часу. Своєю чергою, "Олександрія" в компенсований час забила уп'яте - жирну крапку в поєдинку поставив Денис Устименко.

Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно. Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.

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