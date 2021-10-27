"Ворскла" розібралася з "Вересом" і вийшла до чвертьфіналу Кубка України

"Ворскла" розібралася з "Вересом" і вийшла до чвертьфіналу Кубка України

Рівненський клуб завершував поєдинок у меншості.

Полтавська "Ворскла" перемогла рівненський "Верес" в 1/8 фіналу Кубка України. Зустріч на стадіоні "Авангард" у Луцьку завершилася впевненою перемогою команди Юрія Максимова - 3:1 .

Ібрагім Кане вивів полтавську команду вперед на 21-й хвилині гри. На 67-й хвилині Іван Пешич подвоїв перевагу гостей.

І так скрутне становище "Вереса" погіршилося на 71-й хвилині, коли Віталій Дахновський отримав пряму червону картку. "Ворскла" скористалася чисельною перевагою на 84-й хвилині - Сергій Яворський зробив рахунок розгромним.

У компенсований час нападник "Вереса" Михайло Сергійчук реалізував пенальті та забив гол престижу.

Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно. Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.

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