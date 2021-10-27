"Ворскла" разобралась с "Вересом" и вышла в четвертьфинал Кубка Украины

"Ворскла" разобралась с "Вересом" и вышла в четвертьфинал Кубка Украины

Ровенский клуб завершал поединок в меньшинстве.

Полтавская "Ворскла" победила ровенский "Верес" в 1/8 финала Кубка Украины. Встреча на стадионе "Авангард" в Луцке завершилась уверенной победой команды Юрия Максимова - 3:1 .

Ибрагим Кане вывел полтавскую команду вперед на 21-й минуте игры. На 67-й минуте Иван Пешич удвоил преимущество гостей.

И так тяжелое положение "Вереса" ухудшилось на 71-й минуте, когда Виталий Дахновский получил прямую красную карточку. "Ворскла" воспользовалась численным преимуществом на 84-й минуте - Сергей Яворский сделал счет разгромным.

В компенсированное время нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук реализовал пенальти и забил гол престижа.

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

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