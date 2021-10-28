"Зоря" в екстратаймі дотиснула "Рух" на шляху до чвертьфіналу Кубка України

"Зоря" в екстратаймі дотиснула "Рух" на шляху до чвертьфіналу Кубка України

Дубль в активі іранського форварда Шахаба.

Луганська "Зоря" пройшла львівський "Рух" у 1/8 фіналу Кубка України.

Поєдинок на стадіоні "СКІФ" у Львові завершився перемогою команди Віктора Скрипника з рахунком 2:0 . Обидва голи гості забили в екстратаймі, основний час зустрічі закінчився нульовою нічиєю.

Путівко до чвертьфіналу луганцям приніс іранський нападник Захедітабар Шахаб, розписавшись у воротах суперника на 100-й і 110-й хвилинах.

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" та донецький "Шахтар" пробилися до 1/4 фіналу національного кубка. "Біло-сині" перемогли "Маріуполь" (2:1), а "гірники" розбили "Чорноморець" (3:0).

Дивіться також: Кубок України: хто вже вийшов до 1/4 фіналу

Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно. Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання