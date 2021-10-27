Кубок України: хто вже вийшов до 1/4 фіналу

Кубок України: хто вже вийшов до 1/4 фіналу

"Динамо" та "Шахтар" успішно стартували в турнірі.

26-28 жовтня відбудуться 7 з 8 поєдинків 1/8 фіналу Кубка України сезону-2021/22. За їхніми підсумками визначаться учасники чвертьфінальної стадії турніру.

Зустріч ЛНЗ - "Дніпро-1" перенесено на пізніший термін (листопад - грудень) через спалах COVID-19 у черкаському клубі.

ТСН Проспорт розповідає, хто вийшов до 1/4 фіналу національного кубка.

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" розпочали боротьбу в турнірі без сюрпризів. "Біло-сині" перемогли "Маріуполь" (2:1), а "гірники" розбили "Чорноморець" (3:0). Також до чвертьфіналу пробилися "Олександрія" та полтавська "Ворскла".

Ще чотири учасники 1/4 фіналу стануть відомі пізніше.

Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно. Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.

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