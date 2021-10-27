Кубок Украины: кто уже вышел в 1/4 финала

Кубок Украины: кто уже вышел в 1/4 финала

"Динамо" и "Шахтер" успешно стартовали в турнире.

26-28 октября состоятся 7 из 8 поединков 1/8 финала Кубка Украины сезона-2021/22. По их итогам определятся участники четвертьфинальной стадии турнира.

Встреча ЛНЗ - "Днепр-1" перенесена на более поздний срок (ноябрь - декабрь) из-за вспышки COVID-19 в черкасском клубе.

ТСН Проспорт рассказывает, кто вышел в 1/4 финала национального кубка.

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" начали борьбу в турнире без сюрпризов. "Бело-синие" победили "Мариуполь" (2:1), а "горняки" разбили "Черноморец" (3:0). Также в четвертьфинал пробились "Александрия" и полтавская "Ворскла".

Еще четыре участника 1/4 финала станут известны позже.

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно.

запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

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