"Шахтер" за 17 минут разбил "Черноморец" и вышел в 1/4 финала Кубка Украины

"Шахтер" за 17 минут разбил "Черноморец" и вышел в 1/4 финала Кубка Украины

"Горняки" решили судьбу противостояния во втором тайме.

Донецкий "Шахтер" разгромил одесский "Черноморец" в 1/8 финала Кубка Украины. Поединок в Одессе завершился победой команды Роберто Де Дзерби со счетом 3:0 .

Все три гола гости забили после перерыва. "Горняки" вышли вперед на 65-й минуте усилиями Фернандо.

На 72-й минуте Маркос Антонио удвоил счет, замкнув прострел Исмаили.

На 82-й минуте Дентиньо отличился с передачи Михаила Мудрика, установив окончательный счет во встрече.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что в четвертьфинал национального кубка вышло киевское "Динамо". Столичный клуб на выезде одолел "Мариуполь".

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку