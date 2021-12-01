Ірина Федишин стала жертвою крадіїв

Обікрали Porsche артистки.

З українською співачкою Іриною Федишин останнім часом трапляються неприємні інциденти.

Так, цього разу зірку пограбували. Це сталося посеред білого дня. Виконавиця припаркувала свою автівку біля будинку та пішла займатися своїми справами. Коли Ірина повернулася до свого Porsche Cayenne, то помітила, що відсутні фари та дзеркала.

Ірину Федишин обікрали / скріншот з відео

"Я шокована, тому що фар і дзеркал немає. Викликали поліцію і намагаємося розібратися. Я чула, що з Porsсhe можуть знімати фари", - розповіла Федишин "Фактам".

До слова, вартість однієї фари стартує від 20 тис гривень. Зірка говорить, що вже написала заяву до поліції.

Ірину Федишин обікрали / скріншот з відео

"Намагаємося зараз це все з’ясувати, тут ніби є якісь камери, і має бути щось видно. Поліція все з’ясовує, ми написали заяву", – говорить Ірина.

Нагадаємо, нещодавно співачка потрапила в ДТП. Так, вантажівка пошкодила капот її автівки.

Окрім того, Ірина Федишин декілька днів тому стала жертвою аферистів. Її обдурили та вкрали в неї 200 гривень.

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