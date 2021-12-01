Ирина Федишин стала жертвой воров

Обокрали Porsche артистки.

С украинской певицей Ириной Федишин в последнее время случается неприятные инциденты.

На этот раз звезду ограбили. Это произошло посреди белого дня. Исполнительница припарковала свой автомобиль возле дома и пошла заниматься своими делами. Когда Ирина вернулась к своему Porsche Cayenne, то заметила, что отсутствуют фары и зеркала.

Ирину Федышин обокрали / скриншот с видео

"Я в шоке, потому что фар и зеркал нет. Вызвали полицию и пытаемся разобраться. Я слышала, что с Porsсhe могут снимать фары", — рассказала Федишин "Фактам".

К слову, стоимость одной фары стартует от 20 тыс гривен. Звезда говорит, что уже написала заявление в полицию.

Ирину Федышин обокрали / скриншот с видео

"Пытаемся сейчас это все выяснить, здесь как будто есть какие-то камеры, и должно быть что-то видно. Полиция все выясняет, мы написали заявление", — говорит Ирина.

Напомним, недавно певица попала в ДТП. Грузовик повредил капот его автомобиля.

Кроме того, Ирина Федишин несколько дней тому назад стала жертвой аферистов. Ее обманули и украли у нее 200 гривен.

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