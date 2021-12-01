Оксана Байрак серьезно травмировалась на съемочной площадке

Режиссер упала и травмировала колено.

Известная украинская режиссерша Оксана Байрак серьезно травмировалась на съемках.

Так, во время работы над своей лентой актриса упала и получила разрыв мениска в двух местах. Об этом она сообщила в своем Instagram. Знаменитость добавила, что, несмотря на боль и рекомендацию медиков срочно ехать делать МРТ, она все же продолжила съемку.

"Вот так снимается кино. У Байрак. Упала в кадре. За мной гоняли со льдом и скотчем, чтобы хоть как-то скрасить мою боль. А я, не понимая, что от меня хотят – металась по паркингу, разводя сцену – драку с актерами. Но, все же была поймана и к моему отекающему колену, все же, пришпандорили эту замечательную странную конструкцию. Как по мне, напоминающую взрывное устройство", — написала Байрак.

Также режиссер разместила фото, где предстала с компрессом на левой ноге.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

В комментариях озадаченные фанаты пожелали звезде быстрого выздоровления.

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