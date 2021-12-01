Анна Тринчер пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Это ужасно"

В артистки проблемы с кожей.

Украинская певица Анна Тринчер пожаловалась на проблемы со здоровьем.

В Instagram-stories звезда рассказала, что у нее появились какие-то странные волдыри на локтях. Кроме того, у звезды шелушится кожа на ногах. Хоть звезда и пытается мазаться разными кремами, но они не помогают.

Анна Тринчер показала странную сыпь на коже / instagram.com/annatrincher_official

"Постоянно чешется, что аж болит. На моих какие-то непонятные волдыри. Это невероятно чешется. Это очень сильно меня раздражает. Я постоянно ухаживаю за своими ногами. Но чтобы я ни делала, какими бы кремами ни мазалась, кожа постоянно шелушится. Это ужасно", – поделилась звезда.

Анна Тринчер показала странную сыпь на коже / instagram.com/annatrincher_official

Отметим, Анна и раньше жаловалась на какую-то странную сыпь на коже. Она тогда обращалась к врачам. Певице сообщили, что у нее аллергический дерматит, который необходимо лечить антибиотиками.

Впрочем, в больнице, к которой звезда обратилась за помощью, ее пытались обмануть. Исполнительнице продали дорогое лекарство и не предупредили об этом.

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