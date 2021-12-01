У посетителя многотысячного концерта обнаружили "Омикрон"

На концерт датского диджея собралось 1600 посетителей.

В Дании у одного из посетителей многотысячного концерта тест показал положительный результат на Omicron. В Ольборге на концерт датского диджея Мартина Дженсена собралось 1600 человек.

Об этом сообщает The National News.

Отмечается, в тот день, 27 ноября, в заведении проходило 2 мероприятия. В самом концертном зале находилось около 1 600 зрителей. В соседнем зале состоялось еще одно мероприятие, на котором присутствовало около 400 человек. Как уверяют организаторы мероприятий, они придерживались карантинных правил. "Всех, кто посетил мероприятие в Ольборгском центре и культурном центре, просили показать действительные COVID-документы для допуска на развлекательные мероприятия", — заявили организаторы действ.

Ник Холм, директор заведения, заверил, что персонал соблюдал правила во время субботнего концерта. " Мы следуем указаниям правительства. В этой связи никто не заходил без действительного пропуска. Это касается зрителей и гостей других мероприятий в центре", — сказал он.

В результате все, посетившие в субботу эти мероприятия, теперь должны пройти ПЦР-тестирование.

Сам диджей опубликовал в Instagram фотографии концерта, на одной из которых он позирует на сцене перед многотысячной аудиторией.

Отметим, в Дании уже подтвердили 4 случая нового варианта коронавируса Омикрон. Все они прибыли из Южной Африки.

Следует отметить, что ЕС намерен рекомендовать странам-членам союза ежедневно пересматривать правила въезда после стремительного распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".