У відвідувача кількатисячного концерту виявили "Омікрон"

На концерт данського діджея зібралося 1600 відвідувачів.

У Данії в одного із відвідувачів кількатисячного концерту тест показав позитивний результат на Omicron. В Ольборґ на концерт данського діджея Мартіна Дженсена зібралося 1600 людей.

Про це повідомляє The National News.

Зазначається, в той день, 27 листопада, у закладі відбувалося 2 заходи. У самій концертній залі перебувало приблизно 1 600 глядачів. У сусідній залі відбувся ще один захід, на якому були присутні майже 400 осіб. Як запевняють організатори заходів, вони дотримувалися карантинних правил. "Усіх, хто відвідав захід в Ольборзькому центрі та культурному центрі, просили показати дійсні COVID-документи для допуску на розважальні заходи" - заявили організатори дійств.

Нік Холм, директор закладу, запевнив, що персонал дотримувався правил під час суботнього концерту. " Ми дотримуємося вказівок уряду. У зв’язку з цим ніхто не заходив без дійсної перепустки. Це стосується глядачів та гостей інших заходів у центрі", - сказав він.

Внаслідок чого всіх, хто відвідав у суботу ці заходи, тепер повинні пройти ПЛР-тестування.

Сам діджей опублікував в Instagram фотографії з концерту, на одній з яких він позує на сцені перед багатотисячною аудиторією.

Зазначимо, у Данії вже підтвердили 4 випадки нового варіанту коронавірусу Омікрон. Усі вони прибули з Південної Африки.

Слід зазначати, ЄС має намір рекомендувати країнам-членам союзу щодня переглядати правила в'їзду після стрімкого розповсюдження нового штаму коронавірусу "Омікрон".