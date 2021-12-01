Умер Александр Градский: певца провожают в последний путь в Москве

Проститься с артистом пришло немало звезд шоу-бизнеса.

Сегодня, 1 декабря, в Москве в последний путь провожают русского певца и композитора, одного из основателей русского рока Александра Градского.

Как передает Telegram-канал Super, прощание проходит в "Градский-холл". В помещении собралось немало друзей и родных артистов. В частности, попрощаться с легендой пришли многие звезды российского шоу-бизнеса.

Здесь были замечены Константин Эрнст, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Пелагея, Александр Розенбаум, Сергей Мазаев, Лев Лещенко, Сергей Жилин и многие другие. Старшие дети Градского Даниил и Мария принимали соболезнования возле гроба. Его вдова Марина Коташенко сидела в первом ряду.

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Знаменитого артиста похоронят на Ваганьковском кладбище.

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