Помер Олександр Градський: співака проводжають в останній путь у Москві

Попрощатися з артистом прийшло чимало зірок шоубізнесу.

Сьогодні, 1 грудня, у Москві в останню путь проводжають російського співака і композитора, одного із засновників російського року Олександра Градського.

Як передає Telegram-канал Super, прощання відбувається у "Градський-холл". У приміщенні зібралося чимало друзів та рідних артиста. Зокрема, попрощатися з легендою прийшло чимало зірок російського шоубізнесу.

Тут були помічені Костянтин Ернст, Григорій Лепс, Леонід Агутін, Пелагея, Олександр Розенбаум, Сергій Мазаєв, Лев Лещенко, Сергій Жилін та багато інших. Старші діти Градського Данило та Марія приймали співчуття біля труни. Його вдова Марина Коташенко сиділа у першому ряду.

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Знаменитого артиста поховають на Ваганьківському цвинтарі.

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