Анна Трінчер поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Це жахливо"

В артистки проблеми зі шкірою.

Українська співачка Анна Трінчер поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

Так, в Instagram-stories зірка розповіла, що в неї з'явилися якісь дивні пухирі на ліктях. Окрім того, в зірки лущиться шкіра на ногах. Хоч зірка й намагається маститися різними кремами, але вони не допомагають.

Анна Трінчер показала дивне висипання на шкірі / instagram.com/annatrincher_official

"Постійно свербить, що аж болить. На моїх ліктях якісь незрозумілі пухирі. Це неймовірно свербить. Це дуже сильно мене дратує. Я постійно доглядаю за своїми ногами. Але щоб я не робила, якими б кремами не мастилася, шкіра постійно лущиться. Це жахливо", - поділилася зірка.

Анна Трінчер показала дивне висипання на шкірі / instagram.com/annatrincher_official

Зазначимо, Анна й раніше скаржилася на якесь дивне висипання на шкірі. Вона тоді зверталася до лікарів. Співачці повідомили, що в неї алергічний дерматит, який необхідно було лікувати антибіотиками.

Втім, у лікарні, до якої зірка звернулася за допомогою, її намагалися обдурити. Виконавиці продали дорогі ліки та не попередили про це.

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