Оксана Байрак серйозно травмувалася на знімальному майданчику

Режисерка впала і травмувала коліно.

Відома українська режисерка Оксана Байрак серйозно травмувалася на зніманнях.

Так, під час роботи над своєю стрічкою акторка впала і отримала розрив меніска в двох місцях. Про це вона повідомила у своєму Instagram. Знаменитість додала, що попри біль та рекомендацію медиків терміново їхати робити МРТ, вона все ж продовжила знімання.

"Ось так знімається кіно. У Байрак. Впала в кадрі. За мною ганяли з льодом і скотчем, щоб хоч якось скрасити мій біль. А я, не розуміючи, що від мене хочуть - металася паркінгом, розводячи сцену - бійку з акторами. Але, все ж була спіймана і до мого набряклого коліна, все ж, пришпандорили цю чудову дивну конструкцію. Як на мене, вона нагадує вибуховий пристрій", - написала Байрак.

Також режисерка розмістила фото, де постала із компресом на лівій нозі.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

У коментарях спантеличені фанати побажали зірці швидкого одужання.

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