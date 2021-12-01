На Херсонщині оголосили в розшук підозрюваного у розбої чоловіка

На Херсонщині оголосили в розшук підозрюваного у розбої чоловіка

Правоохоронці просять допомогти відшукати підозрюваного.

Поліція Херсонщини оголосила у розшук Геннадія Миколайовича Волонтира. Чоловіка підозрюють розбійному нападі на приватний будинок, який стався в центрі Херсона вночі 26 листопада.

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"Під час проведення слідчо-розшукових заходів вдалося встановити особу чоловіка, який може бути причетний до вчинення розбійного нападу. Це 52-річний житель Херсона Волонтир Геннадій Миколайович", - повідомили у пресслужбі поліції Херсонської області.

Чоловіку заочно повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України.

Прикмети розшукуваного:

на вигляд близько 50 років;

зріст 170-175см.;

середньої статури, обличчя кругле, має виражену лобнотім’яну залисину, волосся сиве коротке, очі світлі.

Фото підозрюваного можна переглянути тут.

Правоохоронці просять громадськість допомогти встановити місцеперебування розшукуваного.

"Якщо вам відоме місцезнаходження Волонтир Геннадія Миколайовича, просимо негайно повідомити за номерами:

095-27-87-182;

050-86-65-547 – відділ поліції №2 (Херсон) Херсонського районного управління поліції;

099-05-09-700, (0552) 459002 – Управління карного розшуку ГУНП або 102. Анонімність гарантована", - зазначили у поліції.

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