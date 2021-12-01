Дзидзьо назвал причину смерти своего отца: "Бедные времена были"

Отца артистка не стало, когда ему было всего 13 лет.

Украинский музыкант и актер Михаил Хома поделился печальной историей.

Артист рассказал, почему умер его отец. Степана Алексеевича не стало, когда Михаилу было всего 13 лет. Как артист рассказал "Зырковому шляху", его папа "простудил голову".

Дзидзьо / instagram.com/dzidzio

"Он умер, потому что простудил голову. Нерв простудил. Мы не знали, что делать, бедные времена были. Он просто терпел неделю головную боль. Мы перед 8 марта его отправили в больницу. Помню, мама должна была ехать с папой и неделю быть с ним в больнице во Львове, и тут маму приносят на руках в дом – и я все понял. Было очень тяжело. Мы похоронили его в селе, где отец родился", — поделился печальной историей певец.

Степану Алексеевичу было всего 37 лет. Как вспоминает Михаил, он тяжело пережил потерю отца. Ему было сложно возвращаться домой. Мама певца тоже тяжело пережила смерть мужа. Тем более были 90-е годы, а она воспитывала двоих детей. Поэтому Галина Яновна уехала работать в Португалию.

Мама Дзидзьо приехала к нему из Португалии / instagram.com/dzidzio

К слову, Михаил говорит, что у него об отце остались только теплые и приятные воспоминания. Он любил своего папу.

"О папе у меня очень приятные воспоминания. Я хочу поблагодарить судьбу за то, что у меня был такой прекрасный папа Степан. Но он умер в 37 лет. Он был для меня авторитетом. Я его любил до безумия. В молодом возрасте он был таким упорным. Люди его любили", — рассказал артист.

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