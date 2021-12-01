В Китае гусь несет яйца с черными желтками

Вероятной причиной такого феномена могло стать загрязнение окружающей среды, объяснили специалисты.

В китайской провинции Чжэцзян месевой житель получил гусиные яйца с черными желтками.

Об этом пишет Metro.

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Фото и видео странных яиц появились в китайской соцсети Weibo. Как рассказал мужчина из города Ханчжоу, яйца, подаренные ему другом, были получены от обычного серого гуся. Он отметил , что раньше ему уже дарили яйца с той фермы и они были нормальные. Однако в этот раз, когда он разбил гусиные яйца, желток получился темно-серым, почти черным, а не желтым или оранжевым. Ни он, ни владелец фермы не смогли объяснить, почему почернели желтки.

На видео, которое мужчина по имени Чжу разместил в соцсети, объяснил, что на вид и запах яйца – нормальные, несмотря на цвет желтка.

Эксперта по птицеводству установили, что возможной причиной такого феномена могло стать то, что загрязнение окружающей среды каким-то образом повлияло на цвет желтка. Однако даже это объяснение маловероятное и добавили: "С научной точки зрения, такого явления не должно быть".

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