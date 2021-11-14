В Нью-Йорке утка в специальных тапочках пробежала марафон (видео)

После марафона птица приобрела безумную популярность.
В Нью-Йорке состоялся забег, в котором участие рядом с людьми приняла утка. Птица пробежала дистанцию в специальных тапочках.
Об этом сообщает "Вокруг света".
Ежегодно в ноябре в Нью-Йорке проводится марафон, собирающий 50 000 бегунов и более двух миллионов зрителей.
В этом году компанию бегунам составила утка по прозвищу Вринкл, которая пробежала часть 42-километровой дистанции. Для того чтобы птице было комфортно бежать по асфальту, ей изготовили специальные ботинки с перепонками.
Известно, что птица живет в Нью-Йорке и имеет свою страницу в соцсетях. Утка спокойно путешествует со своими хозяевами по городу: ездит в метро, посещает кафе и участвует в художественных выставках. После участия в марафоне популярность крылатой блогерши подскочила в разы.