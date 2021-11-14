У Нью-Йорку качка у спеціальних капцях пробігла марафон (відео)

Після марафону птаха здобула шалену популярність.

У Нью-Йорку відбувся забіг, у якому участь поряд з людьми взяла качка. Птах пробіг дистанцію у спеціальних капцях.

Про це повідомляє "Навколо світу".

Щорічно в листопаді в Нью-Йорку проводиться марафон, який збирає 50 000 бігунів та понад два мільйони глядачів.

Цьогоріч компанію бігунам склала качка на прізвисько Врінкл , яка пробігла частину 42-кілометрової дистанції.Для того, щоб птиці було комфортно бігти асфальтом, їй виготовили спеціальні черевики з перетинками.

Відомо, що птаха живе у Нью-Йорку і навіть має свою сторінку в соцмережах. Качка спокійно подорожує зі своїми господарями містом: їздить у метро, ​​відвідує кафе та бере участь у художніх виставках. Після участі у марафону популярність крилатої блогерки підскочила у рази.

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