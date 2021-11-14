Вибух цистерни у Сьєрра-Леоне: загинуло 144 людини

Раніше повідомлялося про 115 жертв вибуху.

У Сьєрра-Леоне зросла кількість жертв від вибуху бензовоза. Зараз офіційно відомо про 144 загиблих.

Про це повідомляє Reuters.

За даними міністерства охорони здоров’я країни, в суботу, кількість загиблих внаслідок вибуху цистерни з паливом у столиці Сьєрра-Леоне 5 листопада зросла до 144 з попередньої оцінки 115.

Танкер вибухнув після зіткнення в передмісті Фрітауна. Серед жертв були люди, які збирали паливо, яке витекло.

57 людей досі перебувають на лікуванні в лікарні, 11 з них у важкому стані, повідомляє міністерство.

Нагадаємо, що провінції Нангархар (Афганістан) у мечеті пролунав потужний вибух. Внаслідок цього щонайменше троє людей загинули та 15 отримали поранення.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання