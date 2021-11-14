Взрыв цистерны в Сьерра-Леоне: погибли 144 человека

Ранее сообщалось о 115 жертвах взрыва.

В Сьерра-Леоне возросло число жертв взрыва бензовоза. Сейчас официально известно о 144 погибших.

Об этом сообщает Reuters.

По данным министерства здравоохранения страны, в субботу число погибших в результате взрыва цистерны с топливом в столице Сьерра-Леоне 5 ноября возросло до 144 с предварительной отметки 115.

Танкер взорвался после столкновения в пригороде Фритауна. Среди жертв были люди, которые собирали вытекшее топливо.

57 человек до сих пор находятся на лечении в больнице, 11 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает министерство.

Напомним, что провинции Нангархар (Афганистан) в мечети раздался мощный взрыв. В результате по меньшей мере три человека погибли и 15 получили ранения.

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