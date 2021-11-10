У Шотландії чоловік отримав сильні опіки через яйце, що вибухнуло

У Шотландії чоловік отримав сильні опіки через яйце, що вибухнуло

Товариш терміново доправив потерпілого до лікарні.

Житель Шотландії Гері Макдугал отримав сильні опіки та потрапив до лікарні після вибуху яйця, яке він готував у мікрохвильовці.

Про це пише видання Daily Record.

40-річний шотландець розповів, що багато разів варив яйця у мікрохвильовці, але цього разу щось пішло не так. Він вийняв їжу, поклав на стіл і збирався зняти шкаралупу. Але варто було йому торкнутися звареного яйця, як воно несподівано вибухнуло.

Гаряча жижа потрапила чоловікові в око, на ніс, щоку та на груди.

Друг, який перебував у нього в гостях, терміново доправив потерпілого до лікарні. Там йому надали необхідну допомогу, обробили опіки та відпустили додому.

У чоловіка ще не минув набряк ока, а на тілі та обличчі залишилися коричневі сліди від опіку.

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