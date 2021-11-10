Оля Полякова у мінібікіні похизувалася пласким животиком та довгими ногами

Артистка з родиною відпочиває на Мальдівах.
Українська співачка Оля Полякова потішила шанувальників своїми пікантними світлинами.
На сторінці в Instagram зірка розмістила декілька кадрів, на яких позує у темному мінібікіні. Пляжне вбрання артистки підкреслило її бездоганну фігуру – плаский животик, тонку талію та довгі ноги.
Як раніше вже розповідала Полякова, зараз вона з родиною насолоджується відпочинком на Мальдівах. І, як зізналася виконавиця, це її улюблене місце для відпустки.
"Я обожнюю Мальдіви! Я закохалася в них, тільки-но вперше побачила. Це було 13 років тому. Відтоді намагаюся хоча б раз на два роки побувати! Ні з чим не можна порівняти океан, пісок сонце, і дивовижний колір води!" – поділилася враженнями Полякова.
Своєю чергою, фани не втрималися від компліментів на адресу своєї кумирки: "Вау, розкішна! А яка фігурка", "шикарний прес", "Яка ж ви красуня".
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