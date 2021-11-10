В Україні можуть ввести обов`язкове екологічне страхування

У Верховній Раді зареєстровано Проект Закону про екологічне страхування та гарантії відшкодування шкоди, завданої внаслідок діяльності, що становить підвищену екологічну небезпеку № 6018-2.

Його вже підтримало 30 народних депутатів.

Проектом Закону займалася робоча група «Про запобігання і відшкодування екологічної шкоди», яка була створена минулого року на базі Комітету Верхової Ради з питань екологічної політики та природокористування. Її очолила заступниця голови Екокомітету, депутатка Верховної Ради Олена Криворучкіна. Вона пояснила необхідність такої законодавчої ініціативи не лише нашими зобов`язаннями відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС, а і реально існуючими проблемами. Серед яких - зростання ризику техногенних аварій та катастроф. Зокрема, до них призводить діяльність великої частини небезпечних підприємств в Україні та використанням ними застарілого обладнання. Значні обсяги відходів такого виробництва, недостатньо ефективний рівень їхнього вторинного використання, переробки та утилізації, призводять до значних екологічних проблем.

Крім того, експертка зазначила. що великий ризик техногенних аварій та катастроф провокує і аварійне зношення частини мереж комунальних господарств.

Згідно з Проєктом Закону, впровадження в Україні екологічного виду страхування дозволить усім постраждалим від забруднення довкілля отримати фінансове відшкодування у таких випадках:

- відповідальність перед третіми особами внаслідок забруднення навколишнього середовища (витрати на відновлення територій третіх осіб, ліквідацію наслідків негативного впливу на довкілля; компенсація шкоди життю, здоров`ю та майну третіх осіб);

- підприємницькі ризики страхувальника (витрати на відновлення території застрахованого підприємства; збитки від зриву виробництва внаслідок аварійного забруднення довкілля).

Заступниця голови Екокомітету вважає, що обов`язкове екологічне страхування не лише створить можливості відшкодування збитків, але й виступить стимулом попередження аварійного забруднення довкілля.

Законопроект зареєстровано у Верховній Раді 29 вересня 2021 року. Наразі отримано позитивний висновок від Головного науково-експертного управління Верховної Ради та очікується його розгляд на Комітеті.

Довідка

Законопроект є альтернативним до проекту Закону України «Про екологічне страхування» № 6018, розробленого Кабміном на виконання Указу Президента України від 23.03.2021. Останнім було введено в дію Рішення РНБО «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації». У документі одним з ключових завдань визначено розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту закону щодо екологічного страхування.

Серед авторів законопроекту № 6018: депутати Верховної Ради ІХ скликання – Олена Криворучкіна та Юрій Корявченков.

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