В ЄС планують ввести жорсткі санкції проти Білорусі: хто у списку

В ЄС планують ввести жорсткі санкції проти Білорусі: хто у списку

Схвалення нового пакету обмежень заплановане наступного тижня.

Європейський Союз близький до введення нових санкцій проти Білорусі, спрямованих проти близько 30 фізичних і юридичних осіб, включаючи міністра закордонних справ і білоруську авіакомпанію "Белавіа".

Про це пише видання Reuters із посиланням на трьох дипломатів.

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Схвалення нового пакету обмежень заплановане наступного тижня. На думку європейських дипломатів, білоруські чиновники організували прибуття мігрантів як помста за санкції проти Мінська через порушення прав людини.

В ЄС переконані, що мігранти – це цілеспрямована політика Мінська і “гібридна війна”, що стане підґрунтям для розширення санкцій.

Водночас білоруський режим заперечує будь-які подібні операції та відкидає всі звинувачення у протиправних діяннях. Санкції проти вищих чиновників досі не були ефективними для послаблення влади Лукашенка, який перебуває при владі від 1994 року і є близьким союзником Москви.

Офіційні особи ЄС, зокрема президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, закликають до жорсткіших заходів, у тому числі щодо міжнародних авіакомпаній, які можуть бути причетні до перевезення мігрантів в Білорусь, а потім до державного кордону з країнами-членами ЄС.

Нагадаємо:

Міграційна криза на білоруському кордоні загострилась цього літа після того, як ЄС наклав санкції на Лукашенка та його оточення. У відповідь білоруська влада збільшила кількість рейсів до країн Близького Сходу та Африки і почала звозити звідти тисячі людей, які потім з Білорусі намагаються потрапити до Європи.

Напередодні кілька сотень нелегалів намагалися прорватися з Білорусі до Польщі. Варшава стягнула до кордону понад 12 тисяч військових.

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