У Чилі палата депутатів схвалила імпічмент президенту

Піньєра підозрюють у корупції.

Чилійський депутат виступав з трибуни 15 годин без перерви, аби його колега встиг проголосувати за імпічмент президента Себастьяна Піньєра.

Про це розповіли у ТСН.12:00.

До слова, для необхідного мінімуму не вистачало саме його голосу. Джорджо Джексона відправили на карантин через контакт із людиною, у якої виявили коронавірус. Він досидів до останнього, після чого оприлюднив відео, як мчить у машині на голосування.

Тим часом його колега Хайме Наранхо, роздрукувавши собі промову на 1300 аркушах, старанно її читав. Вже за кілька годин депутати чилійського парламенту підтримали імпічмент президента через підозри в корупційних схемах на мільйярди доларів.

Нагадаємо, після того, як міжнародний проєкт розслідування Pandora Papers відкрив інформацію про таємні офшорні справи 35 світових лідерів, у Чилі розпочали процедуру імпічменту президента країни Себастьяна Піньєра, який фігурує у скандальному витоку інформації.

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