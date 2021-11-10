В Чили палата депутатов одобрила импичмент президенту

Пиньер подозревается в коррупции.

Чилийский депутат выступал с трибуны 15 часов без перерыва, чтобы его коллега успел проголосовать за импичмент президента Себастьяна Пиньера.

Об этом рассказали в ТСН.12:00.

К слову, для требуемого минимума не хватало именно его голоса. Джорджо Джексона отправили на карантин из-за контакта с человеком, у которого обнаружили коронавирус. Он досидел до последнего, после чего обнародовал видео, как несется в машине на голосование.

Тем временем его коллега Хайме Наранхо, распечатав себе речь на 1300 листах, старательно ее читал. Уже через несколько часов депутаты чилийского парламента поддержали импичмент президента из-за подозрений в коррупционных схемах на миллиарды долларов.

Напомним, после того, как международный проект расследования Pandora Papers открыл информацию о тайных оффшорных делах 35 мировых лидеров, в Чили приступили к процедуре импичмента президента страны Себастьяна Пиньера, фигурирующего в скандальной утечке информации.

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