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В Закарпатье нашли мертвым 16-летнего парня

В Закарпатье нашли мертвым 16-летнего парня

pixabay.com

Обстоятельства и причины смерти парня расследует полиция.

В с. Колочава Хустского района Закарпатской области во вторник, 9 ноября, нашли мертвым 16-летнего парня.

Об этом сообщили в ГСЧС в Закарпатской области.

Тело парня нашли на улице Шевченко в искусственном пруду в 14:08. Его подняли на поверхность работники ГСЧС в Закарпатской области.

Обстоятельства и причины смерти парня расследует полиция.

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