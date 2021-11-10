В Закарпатье нашли мертвым 16-летнего парня

Обстоятельства и причины смерти парня расследует полиция.

В с. Колочава Хустского района Закарпатской области во вторник, 9 ноября, нашли мертвым 16-летнего парня.

Об этом сообщили в ГСЧС в Закарпатской области.

Тело парня нашли на улице Шевченко в искусственном пруду в 14:08. Его подняли на поверхность работники ГСЧС в Закарпатской области.

Обстоятельства и причины смерти парня расследует полиция.

Читайте также:

Новости Украины: в Ровенской области 24-летний водитель утонул в собственной машине

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку