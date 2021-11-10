В Закарпатье нашли мертвым 16-летнего парня

Обстоятельства и причины смерти парня расследует полиция.
В с. Колочава Хустского района Закарпатской области во вторник, 9 ноября, нашли мертвым 16-летнего парня.
Об этом сообщили в ГСЧС в Закарпатской области.
Тело парня нашли на улице Шевченко в искусственном пруду в 14:08. Его подняли на поверхность работники ГСЧС в Закарпатской области.
Обстоятельства и причины смерти парня расследует полиция.
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