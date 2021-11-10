На Закарпатті знайшли мертвим 16-річного хлопця

Обставини та причини смерті підлітка розслідує поліція.
У с. Колочава Хустського району Закарпатської області у вівторок, 9 листопада, знайшли мертвим 16-річного хлопця.
Про це повідомили у ДСНС у Закарпатській області.
Тіло хлопця знайшли на вулиці Шевченка у штучному ставку о 14:08. Його підняли на поверхню працівники ДСНС у Закарпатській області.
Обставини та причини смерті підлітка розслідує поліція.
Читайте також:
- Стало відомо, чи можуть українці подорожувати до Польщі після оновлення списку ЄС
- У Львові подовжили локдаун, але частина учнів повернеться до школи
- Займався сексом з 15-річною за гаражами: у Полтавській області суд покарав чоловіка