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На Закарпатті знайшли мертвим 16-річного хлопця

На Закарпатті знайшли мертвим 16-річного хлопця

pixabay.com

Обставини та причини смерті підлітка розслідує поліція. 

У с. Колочава Хустського району Закарпатської області у вівторок, 9 листопада, знайшли мертвим 16-річного хлопця

Про це повідомили у ДСНС у Закарпатській області. 

Тіло хлопця знайшли на вулиці Шевченка у штучному ставку о 14:08. Його підняли на поверхню працівники ДСНС у Закарпатській області. 

Обставини та причини смерті підлітка розслідує поліція. 

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