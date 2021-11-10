На Закарпатті знайшли мертвим 16-річного хлопця

Обставини та причини смерті підлітка розслідує поліція.

У с. Колочава Хустського району Закарпатської області у вівторок, 9 листопада, знайшли мертвим 16-річного хлопця.

Про це повідомили у ДСНС у Закарпатській області.

Тіло хлопця знайшли на вулиці Шевченка у штучному ставку о 14:08. Його підняли на поверхню працівники ДСНС у Закарпатській області.

Обставини та причини смерті підлітка розслідує поліція.

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