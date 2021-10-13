Первая жертва "архива Пандоры": в Чили объявляют импичмент президенту

Главу государства обвинили в открытом нарушение конституции.
После того, как международный проект расследование Pandora Papers открыл информацию о тайных оффшорные дела 35 мировых лидеров, в Чили начали процедуру импичмента президента страны Себастьяна Пиньера, фигурирует в скандальном утечки информации.
Об этом сообщает Reuters.
Оппозиционные парламентарии пытаются отстранить от власти президента Пиньера из-за возможных нарушений при продаже горнодобывающей компании, о которых стало известно после публикации в "архиве Пандоры" подробностей этой сделки.
Один из инициаторов процедуры импичмента, депутат нижней палаты Хайме Наранхо заявил, что Пиньера "открыто нарушил конституцию".
Ранее прокурор Чили объявил о начале расследования возможных обвинений в коррупции, связанных со взяточничеством, а также налоговыми нарушениями, связанными с продажей данной компании.
Напомним, ранее президент Чехии Милоша Земана срочно госпитализировали в больницу.