Первая жертва "архива Пандоры": в Чили объявляют импичмент президенту

Главу государства обвинили в открытом нарушение конституции.

После того, как международный проект расследование Pandora Papers открыл информацию о тайных оффшорные дела 35 мировых лидеров, в Чили начали процедуру импичмента президента страны Себастьяна Пиньера, фигурирует в скандальном утечки информации.

Об этом сообщает Reuters.

Оппозиционные парламентарии пытаются отстранить от власти президента Пиньера из-за возможных нарушений при продаже горнодобывающей компании, о которых стало известно после публикации в "архиве Пандоры" подробностей этой сделки.

Также читайте Архив Пандоры: как мир реагирует на крупнейшую утечку оффшорных данных в истории

Один из инициаторов процедуры импичмента, депутат нижней палаты Хайме Наранхо заявил, что Пиньера "открыто нарушил конституцию".

Ранее прокурор Чили объявил о начале расследования возможных обвинений в коррупции, связанных со взяточничеством, а также налоговыми нарушениями, связанными с продажей данной компании.

Напомним, ранее президент Чехии Милоша Земана срочно госпитализировали в больницу.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку