Президента Чехии срочно госпитализировали

Госпитализация произошла вскоре после встречи Земана с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Президента Чехии Милоша Земана срочно госпитализировали в больницу.

Об этом информируют Novinky и IDNES.

Кортедж из машин "скорой" и охраны отвез Земана в Центральный военный госпиталь Праги. Президент Чехии находился в своей загородной резиденции в городке Ланы.

Associated Press

Отмечается, что госпитализация произошла вскоре после встречи Земана с премьер-министром страны Андреем Бабишем. Их встреча состоялась на фоне поражения правящей партии на парламентских выборах.

По информации чешских СМИ, причиной его госпитализации стали проблемы с печенью.

Земан якобы длительное время страдает невропатии нижних конечностей, из-за чего ему трудно передвигаться, и имеет проблемы со слухом и низкое кровяное давление. Также он лечился от диабета.

В апреле президент Чехии сообщил, что будет передвигаться в инвалидном кресле.

В конце августа СМИ писали, что Земан попал в больницу из-за перелома руки. Эту травму он получил, самостоятельно поднявшись с кресла и споткнувшись. В сентябре 76-летнего Милоша Земана снова госпитализировали в больницу.

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Земан был избран президентом в 2013 году. Через пять лет, в 2018 году, его переизбрали на второй срок. Политик известен своими пророссийскими заявлениями и поддержкой Кремля. В частности, он заявлял о необходимости покупки российской вакцины от COVID-19.

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