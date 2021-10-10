В Одессе мужчина выпал с 8 этажа на крышу подъезда

По предварительным данным, пострадавший выжил.
10 октября в Одессе на улице Академика Сахарова мужчина выпал с 8-го этажа и приземлился на крышу подъезда.
Об этом сообщает телеграмм канал Одесса INFO.
По предварительной информации, мужчина выжил. Его госпитализировала скорая помощь. Очевидцы говорят о том, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Сейчас подробности происшествия неизвестны. Что именно произошло, несчастный случай или попытка суицида, — будут выяснять специалисты.
Напомним, в Ровно во время отдыха в компании женщину cкинулы с балкона. В результате падения женщина получила тяжелые переломы и травмы.