В Одессе мужчина выпал с 8 этажа на крышу подъезда

По предварительным данным, пострадавший выжил.

10 октября в Одессе на улице Академика Сахарова мужчина выпал с 8-го этажа и приземлился на крышу подъезда.

Об этом сообщает телеграмм канал Одесса INFO.

По предварительной информации, мужчина выжил. Его госпитализировала скорая помощь. Очевидцы говорят о том, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Сейчас подробности происшествия неизвестны. Что именно произошло, несчастный случай или попытка суицида, — будут выяснять специалисты.

Напомним, в Ровно во время отдыха в компании женщину cкинулы с балкона. В результате падения женщина получила тяжелые переломы и травмы.

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