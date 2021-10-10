В Одесі чоловік випав з 8 поверху на дах під'їзду

За попередніми даними, постраждалий вижив.

10 жовтня в Одесі на вулиці Академіка Сахарова чоловік випав з 8-го поверху і приземлився на дах під'їзду.

Про це повідомляє телеграм-канал Одесса INFO.

За попередньою інформацією, чоловік вижив. Його ушпиталила швидка допомога. Очевидці говорять про те, що постраждалий перебуває у важкому стані.

Наразі подробиці події невідомі. Що саме сталося, нещасний випадок або ж спроба вкоротити віку, - з'ясовуватимуть спеціалісти.

Нагадаємо, під Рівним під час відпочинку у компанії жінку cкинули з балкона. В результаті падіння жінка отримала важкі перелами і травми.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання