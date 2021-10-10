"Давно живемо разом": Саакашвілі прокоментував свої стосунки з нардепкою Ясько

"Давно живемо разом": Саакашвілі прокоментував свої стосунки з нардепкою Ясько

Як виявилося, Саакашвілі та Ясько вже тривалий час живуть разом, як родина.

Затриманий у Грузії експрезидент Міхеіл Саакашвілі прокоментував свої стосунки із нардепкою від "Слуги народу" Єлизаветою Ясько. Політик закликав поважати приватність свого особистого життя, а також життя його дружини Сандри Рулофс.

Відповідне повідомлення з’явилося на офіційній сторінці Саакашвілі в Facebook.

"Зараз я веду набагато масштабнішу боротьбу, ніж моє особисте життя. Я зосереджений на моїй боротьбі та продовжую голодування. Я ставлюсь до цього вкрай серйозно і налаштований дійти до кінця", — зазначив третій президент Грузії.

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Як виявилося, Саакашвілі та Ясько вже тривалий час живуть разом.

Політик запевнив, що всі його "попередні стосунки завершено". Чи офіційно розлучився Саакашвілі зі своєю дружиною, чи формально досі перебуває з нею у шлюбі, він не уточнив. Експрезидент додав, що ставиться до своєї дружини Сандри Рулофс "з глибокою прихильністю, повагою та вдячністю за неймовірне спільне життя".

"Вже багато місяців тому я та Ліза Ясько поєднали наші долі. Ми давно живемо разом, як родина з повноправних партнерів. Це велика історія кохання, і я почуваюсь благословенним", — написав він.

Раніше Ліза Ясько заявила, що зустрічається з Саакашвілі більше року, і він вже розлучився з дружиною, хоча офіційно вони про це не повідомляли. Також Єлизавета Ясько сказала, що їй соромно за коментаторів, які обговорюють її особисте життя.

5 та 8 жовтня Ясько відвідала Саакашвілі в СІЗО та розповіла, чи переїде до Грузії. За її словами, за час голодування Саакашвілі схуд на 12 кілограмів і у нього погіршилося здоров'я.

Своєю чергою дружина експрезидента Грузії Сандра Рулофс заявила, що інформація про відносини Ясько і Саакашвілі була для неї несподіванкою.

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