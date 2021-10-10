"Давно живемо разом": Саакашвілі прокоментував свої стосунки з нардепкою Ясько

Як виявилося, Саакашвілі та Ясько вже тривалий час живуть разом, як родина.
Затриманий у Грузії експрезидент Міхеіл Саакашвілі прокоментував свої стосунки із нардепкою від "Слуги народу" Єлизаветою Ясько. Політик закликав поважати приватність свого особистого життя, а також життя його дружини Сандри Рулофс.
Відповідне повідомлення з’явилося на офіційній сторінці Саакашвілі в Facebook.
"Зараз я веду набагато масштабнішу боротьбу, ніж моє особисте життя. Я зосереджений на моїй боротьбі та продовжую голодування. Я ставлюсь до цього вкрай серйозно і налаштований дійти до кінця", — зазначив третій президент Грузії.
Як виявилося, Саакашвілі та Ясько вже тривалий час живуть разом.
Політик запевнив, що всі його "попередні стосунки завершено". Чи офіційно розлучився Саакашвілі зі своєю дружиною, чи формально досі перебуває з нею у шлюбі, він не уточнив. Експрезидент додав, що ставиться до своєї дружини Сандри Рулофс "з глибокою прихильністю, повагою та вдячністю за неймовірне спільне життя".
"Вже багато місяців тому я та Ліза Ясько поєднали наші долі. Ми давно живемо разом, як родина з повноправних партнерів. Це велика історія кохання, і я почуваюсь благословенним", — написав він.
Раніше Ліза Ясько заявила, що зустрічається з Саакашвілі більше року, і він вже розлучився з дружиною, хоча офіційно вони про це не повідомляли. Також Єлизавета Ясько сказала, що їй соромно за коментаторів, які обговорюють її особисте життя.
5 та 8 жовтня Ясько відвідала Саакашвілі в СІЗО та розповіла, чи переїде до Грузії. За її словами, за час голодування Саакашвілі схуд на 12 кілограмів і у нього погіршилося здоров'я.
Своєю чергою дружина експрезидента Грузії Сандра Рулофс заявила, що інформація про відносини Ясько і Саакашвілі була для неї несподіванкою.