Президента Чехії терміново госпіталізували

Госпіталізація сталася незабаром після зустрічі Земана з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем.

Президента Чехії Мілоша Земана терміново госпіталізували до лікарні.

Про це інформують Novinky та IDNES.

Кортедж з машин "швидкої" та охорони відвіз Земана до Центрального військового госпіталю Праги. Президент Чехії перебував у своїй заміській резиденції в містечку Лани.

Associated Press

Відзначається, що госпіталізація сталася незабаром після зустрічі Земана з прем'єр-міністром країни Андрієм Бабішем. Їхня зустріч відбулася на тлі поразки правлячої партії на парламентських виборах.

За інформацією чеських ЗМІ, причиною його госпіталізації стали проблеми з печінкою.

Земан начебто тривалий час страждає на невропатію нижніх кінцівок, через що йому важко пересуватися, і має проблеми зі слухом і низький кров'яний тиск. Також він лікувався від діабету.

У квітні президент Чехії повідомив, що буде пересуватися в інвалідному кріслі.

Наприкінці серпня ЗМІ писали, що Земан потрапив до лікарні через перелом руки. Цю травму він отримав, самостійно піднявшись з крісла і спіткнувшись. У вересні 76-річного Мілоша Земана знову госпіталізовували до шпиталю.

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Земан був обраний президентом у 2013 році. Через п'ять років, у 2018 році, його переобрали на другий термін. Політик відомий своїми проросійськими заявами і підтримкою Кремля. Зокрема, він заявляв про необхідність купівлі російської вакцини від COVID-19.

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