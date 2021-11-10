Оля Полякова в мини-бикини похвасталась плоским животом и длинными ногами

Артистка с семьей отдыхает на Мальдивах.

Украинская певица Оля Полякова порадовала поклонников своими пикантными фотографиями.

На странице в Instagram звезда разместила несколько кадров, на которых позирует в темном мини-бикини. Пляжный наряд артистки подчеркнул ее безупречную фигуру – плоский животик, тонкую талию и длинные ноги.

Оля Полякова на Мальдивах / instagram.com/polyakovamusic

Как уже рассказывала Полякова, сейчас она с семьей наслаждается отдыхом на Мальдивах. И, как призналась исполнительница, это ее излюбленное место для отпуска.

"Я обожаю Мальдивы! Я влюбилась в них, как только первый раз увидидела. Это было 13 лет назад. С тех пор стараюсь хотябы раз в два года побывать! Ни с чем не сравнимый океан, песок солнце, и умопомрачительный цвет воды!" – поделилась впечатлениями Полякова.

Оля Полякова на Мальдивах / instagram.com/polyakovamusic

В свою очередь, фаны не удержались от комплиментов в адрес своего кумира: "Вау, роскошная! А какая фигурка", "шикарный пресс", "Какая же вы красавица".

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