У Китаї гуска несе яйця з чорними жовтками

Ймовірною причиною такого феномена могло стати забруднення навколишнього середовища, пояснили фахівці.

У китайській провінції Чжецзян місевий житель отримав гусячі яйця з чорними жовтками.

Про це пише Metro.

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Фотографії та відео дивних яєць з’явилися у китайській соцмережі Weibo. Як розповів чоловік з міста Ханчжоу, яйця, які йому подарував друг, були отримані від звичайної сірої гуски. Він зазначив , раніше йому уже дарували яйця з тієї ферми і вони були нормальні. Однак цього разу, коли він розбив гусячі яйця, жовток вийшов темно-сірим, майже чорним, а не жовтим чи помаранчевим. Ні він, ні власник ферми не змогли пояснити, чому почорніли жовтки.

У відео, яке чоловік на ім’я Чжу розмістив у соцмережі, пояснив, що на вигляд і запах яйця - нормальні, незважаючи на колір жовтка.

Експерти з птахівництва встановили, що можливою причиною такого феномена могло стати те, що забруднення навколишнього середовища якимось чином вплинуло на колір жовтка. Однак навіть це пояснення є малойомовірним , додавши: "З наукової точки зору, такого явища не повинно бути".

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