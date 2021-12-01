Україна провела перемовини з ЄС щодо скасування абонплати за роумінг

Крім того, обговорили скасування великих комісій за грошові перекази в євро.

Україна провела перемовини з керівництвом ЄС щодо скасування плати за роумінг для своїх громадян. Крім того, йшлося про зменшення комісії за грошові перекази в євро між Україною та країнами-членами ЄС.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів в інтерв’ю державному телеканалу "ДОМ".

Відтак, 30 листопада у Брюсселі відбулася зустріч очільників урядів країн "Асоційованого тріо" (Україна, Молдова, Грузія) та керівництва Європейського Союзу.

Шмигаль розповів, що під час візиту країни-союзники спільно з ЄС обговорювали можливість скасування плати за роумінг для наших громадян, або включення наших держав у "єдиний європейський платіжний простір, коли не потрібно буде платити величезні кошти за переказ євро між нашими країнами".

Прем’єр-міністр підкреслив, що для реалізації цих важливих для кожної людини ініціатив не потрібно чекати на інтеграцію України до Європейського Союзу.

Нагадаємо, 12 жовтня Україна і Європейський Союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір, відому як "авіаційний безвіз" або "відкрите небо" з ЄС. Це передбачає нові можливості в Україні для деяких лоукостерів, що збільшить кількість пасажирів через низьку ціну на авіабілети і значно сприятиме зростанню економіки України у сфері туризму.

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