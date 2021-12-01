Украина провела переговоры с ЕС по отмене абонплаты за роуминг

Украина провела переговоры с ЕС по отмене абонплаты за роуминг

Кроме того, обсудили отмену крупных комиссий за денежные переводы в евро.

Украина провела переговоры с руководством ЕС по отмене платы за роуминг для своих граждан. Кроме того, речь шла об уменьшении комиссии за денежные переводы в евро между Украиной и странами-членами ЕС.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал в интервью государственному телеканалу Дом.

30 ноября в Брюсселе состоялась встреча глав правительств стран "Ассоциированного трио" (Украина, Молдова, Грузия) и руководства Европейского Союза.

Шмигаль рассказал, что во время визита страны-союзники совместно с ЕС обсуждали возможность отмены платы за роуминг для наших граждан или включения наших государств в "единое европейское платежное пространство, когда не нужно будет платить огромные средства за перевод евро между нашими странами".

Премьер-министр подчеркнул, что для реализации этих важных для каждого человека инициатив не нужно ждать интеграции Украины в Европейский Союз.

Напомним, 12 октября Украина и Европейский Союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве, известном как "авиационный безвиз" или "открытое небо" с ЕС. Это предполагает новые возможности в Украине для некоторых лоукостеров, что увеличит количество пассажиров из-за низкой цены на авиабилеты и будет значительно способствовать росту экономики Украины в сфере туризма.

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