Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе": что это значит

Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе": что это значит

Церемония подписания состоялась 12 октября.

Украина и Европейский Союз 12 октября подписали соглашение о едином авиационном пространстве, известное как "авиационный безвиз" или "открытое небо" с ЕС.

Соответствующий документ подписали в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, главы Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен на саммите Украина-ЕС в Киеве.

Согласно документу, Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены Евросоюза. В то же время страны ЕС смогут назначать любого своего перевозчика для выполнения рейсов в Украину. Кроме того, европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.

В свою очередь, днем ранее анонимный высокопоставленный чиновник ЕС анонсировал подписание соглашения об общем авиационном пространстве, которое, по его словам, откроет Украину для некоторых лоукостеров, что увеличит количество пассажиров и будет содействовать росту экономики Украины в сфере туризма.

Также читайте Ryanair анонсировал значительное расширение в Украине: есть важное условие

"На саммите будет подписано три соглашения. Первое — соглашение о совместном авиационном пространстве, которое, простыми словами, улучшит связь между двумя сторонами и создаст условия для новых коммерческих возможностей для авиалиний Украины и стран-членов ЕС", — цитирует его "Интерфакс ".

Напомним, 12 октября в Киеве проходит саммит Украина-ЕС, на котором будет обсуждаться имплементация двустороннего Соглашения об ассоциации, борьба с коронавирусом и вопросы безопасности.

Так, согласно повестке дня саммита, в 18:00 Шарль Мишель проведет встречу с Владимиром Зеленским.

Читайте также:

Киев в течение нескольких лет ведет переговоры с ЕС о совместном авиапространстве — подготовка к подписанию договора об открытом небе ведется с ноября 2013 года.

года. 28 июня Совет Европейского Союза дала согласие на подписание соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

Новости мира: Украина подпишет соглашение о совместном авиапространстве с ЕС

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку